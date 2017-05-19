Атамбаев: В моей судьбе мама сыграла особую роль

19 мая 2017, 13:15 Комментарии

Сегодня, 19 мая, в преддверии празднования Дня матери президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе торжественной церемонии наградил многодетных матерей, прибывших из всех областей страны, а также городов Бишкек и Ош, орденами "Баатыр эне".

В своей речи глава государства искренне поздравил награждаемых, а в их лице всех матерей страны с Днем матери, отметив, что этот праздник - повод ещё раз выразить благодарность и восхищение всем матерям, которые подарили жизнь.

"Ничто в мире не сравнится с материнской любовью. Это величайший дар каждому из нас. Дар, которым природа наделила каждую представительницу прекрасной половины человечества - любить своего ребенка", - сказал Алмазбек Атамбаев. - Именно поэтому у мудрого нашего народа женщина во все времена пользовалась особым уважением. "Рай находится под ногами матерей", - говорят в народе".

"И это правда. Только жаль, что очень часто мы понимаем это только тогда, когда теряем их навсегда... И в моей жизни, в моей судьбе мама сыграла особую роль. Если бы не мама, думаю, я бы не смог сделать и сотой доли того, что сделал, не прошел бы и сотую часть того пути, который прошел", - сказал Атамбаев.

Президент отметил, что люди часто не уделяют должного внимания и заботы своим мамам. "Поэтому, чтобы хоть раз в году дети отдавали должное своим мамам, пять лет назад одним из своих первых президентских указов я учредил День матери", - сказал он.

Еще раз искренне поздравив со светлым тёплым праздником, глава государства пожелал матерям крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья. "Пусть ваши дети вас только радуют! Пусть в вашем доме всегда звучит детский смех! Низкий вам поклон!" - заключил Атамбаев.

Вместе с орденами "Баатыр эне" Алмазбек Атамбаев вручил многодетным матерям подарки и денежные премии.