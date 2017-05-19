ГКНБ: Расследование дела экс-депутата Садыра Жапарова завершено

19 мая 2017, 13:23 Комментарии

Расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Садыра Жапарова закончено. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Напомним, Садыр Жапаров обвиняется в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве, применении насилия представителю власти. 24 апреля Первомайский районный суд Бишкека решил, что бывший парламентарий пробудет под стражей до 28 мая.

ГКНБ завершил следствие по делу Жапарова и направил его в Генеральную прокуратуру. Она должна рассмотреть вопрос об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в Первомайский суд Бишкека.