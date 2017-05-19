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"Avesta.Tj": На севере Таджикистана пресечена контрабанда 46 тыс. литров бензина

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/avesta.tj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426960-ru.html

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19 мая 2017, 13:21       Комментарии

Avesta.Tj. Сотрудники Таможенной службы Таджикистана пресекли попытку контрабанды крупной партии бензина из соседнего Кыргызстана.
Как сообщает пресс-центр таможенной службы, сотрудниками Регионального управления таможенной службы РТ по Согдийской области на автотрассе Худжанд-Душанбе была задержана автомашина марки "Хубэй".
В ходе таможенного досмотра в цистерне грузовика таможенники обнаружили 46,1 тыс. литров бензина марки АИ80.
Было установлено, что данный груз принадлежит уроженцу Б.Гафуровского района А.Д., 1986 года рождения, Мужчина ввез бензин в республику из Кыргызстана без таможенного оформления, то есть контрабандным путем.
Согласно экспертизе, общая сумма указанного топлива составляет свыше 221,2 тыс. ($26 тыс. курсу НБТ).
По факту контрабанды в отношении А.Д. возбужденно уголовное дело по статье 289 ч.2, которое отправлено в прокуратуру Согдийской области для дальнейшего расследования.

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