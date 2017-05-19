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Генпрокуроры КР и РТ договорились тщательно следить за исполнением закона в вопросах делимитации и демаркации границ

Источник:
http://kabar.kg/news/genprokur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426958-ru.html

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19 мая 2017, 13:10       Комментарии

Бишкек, 19 мая/Кабар/. В Таджикистане состоялось подписание совместного протокола, согласно которому достигнута договоренность об обеспечение соответствующего прокурорского надзора за исполнением национального законодательства и межправительственных правовых актов, направленных на скорейшую делимитацию кыргызско-таджикской государственной границы.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, данное подписание состоялось 19 мая в Гулистане (Таджикистан) под председательство генпрокуроров Кыргызстана Индиры Джолдубаевой и Таджикистана Юсуфа Рахмона в рамках заседания Объединенной коллегии прокуратур двух стран.
В мероприятии приняли участие заместители Генеральных прокуроров-Военные прокуроры, прокуроры приграничных областей и районов двух государств, а также руководители соответствующих структурных подразделений генеральных прокуратур.
Объединенная коллегия была проведена в целях консолидации усилий органов прокуратуры двух стран, направленных на борьбу с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, насильственным экстремизмом, контрабандой товаров, наркотических средств, а также на предупреждение, предотвращение и расследование приграничных конфликтов.
Решено также поручить соответствующим подразделениям надзорных органов двух стран в рамках Соглашении о сотрудничестве генеральных прокуратур государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма от 25 мая 2006 года создать постоянно действующую рабочую контактную группу из числа представителей генеральных прокуратур Кыргызстана и Таджикистана. Такая необходимость возникла для регулярного обмена оперативной, справочной и иной информацией относительно деятельности преступных групп и конкретных лиц, причастных к совершению преступлений экстремистско-террористической направленности.
Кроме того, стороны договорились об укреплении двустороннего сотрудничества, координации оперативно-следственных мероприятий, а также налаживанию прямых рабочих контактов между прокурорами приграничных районов и областей двух государств в рамках подписанного межведомственного Соглашения о правовой помощи и сотрудничестве от 27 августа 2015 года.

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