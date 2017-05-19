А.Атамбаев: Ничто в мире не сравнится с материнской любовью, это величайший дар каждому из нас

19 мая 2017, 13:03 Комментарии

В преддверии празднования Дня матери президент Алмазбек Атамбаев19 мая на торжественной церемонии наградил орденами "Баатыр эне" многодетных матерей, прибывших из всех областей страны, а также городов Бишкек и Ош. Как сообщает пресс-служба главы государства, в своей речи президент поздравил награждаемых, а в их лице всех матерей страны с Днем матери и отметил, что этот праздник - повод ещё раз выразить благодарность и восхищение всем Матерям, которые подарили жизнь.

"Ничто в мире не сравнится с материнской любовью. Это величайший дар каждому из нас. Дар, которым природа наделила каждую представительницу прекрасной половины человечества - любить своего ребенка. Именно поэтому у мудрого нашего народа женщина во все времена пользовалась особым уважением. "Рай находится под ногами матерей", - говорят в народе, - сказал А.Атамбаев.

"И это правда. Только жаль, что очень часто мы понимаем это только тогда, когда теряем их навсегда... И в моей жизни, в моей судьбе мама сыграла особую роль. Если бы не мама, думаю, я бы не смог сделать и сотой доли того, что сделал, не прошел бы и сотую часть того пути, который прошел", - добавил президент.

А.Атамбаев отметил, что люди часто не уделяют должного внимания и заботы своим мамам. "Поэтому чтобы хоть раз в году дети отдавали должное своим мамам, пять лет назад одним из своих первых президентских указов я учредил День матери", - сказал президент.

Еще раз поздравив с праздником, глава государства пожелал матерям крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья. "Пусть ваши дети вас только радуют! Пусть в вашем доме всегда звучит детский смех! Низкий вам поклон!" - заключил он.

Вместе с орденами "Баатыр эне" президент А.Атамбаев вручил многодетным матерям подарки и денежные премии.

Согласно Указам президента, орденами "Баатыр эне" награждены 1 618 матерей, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 551 мать, имеющих и полноценно воспитывающих шесть детей, - медалями "Эне данкы".