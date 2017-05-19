Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев: Ничто в мире не сравнится с материнской любовьюАлмазбек Атамбаев: Ничто в мире не сравнится с материнской любовьюЯпония: инновации для людейЯпония: инновации для людей

Девушку сбили насмерть в Кемине — водитель явился с повинной

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426956-ru.html

Похожие новости

В Китае появилась новая профессия "дегустатор смога"

Сбивший девушку водитель пришел сдаваться после того, как забрали его авто

Патрушев заявил о росте транзита наркотиков через Центральную Азию

Сбивший девушку на трассе Бишкек – Торугарт водитель явился в милицию с повинной

Водитель, лишенный прав на вождение на год, вновь задержан за рулем

19 мая 2017, 12:55       Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Водитель, предположительно, сбивший насмерть девушку на трассе Бишкек - Балыкчи, явился в милицию с повинной, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в ОВД Кеминского района.
© Фото / пресс-служба ОВД Кеминского районаВодитель, предположительно, сбивший насмерть девушку на трассе Бишкек — Балыкчи, явился в милицию с повинной Девушку сбили 14 мая на трассе Бишкек - Балыкчи. Водитель скрылся, а пострадавшая скончалась в больнице.
30-летний житель Бишкека явился с повинной 18 мая, он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум