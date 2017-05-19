Девушку сбили насмерть в Кемине — водитель явился с повинной

19 мая 2017, 12:55 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Водитель, предположительно, сбивший насмерть девушку на трассе Бишкек - Балыкчи, явился в милицию с повинной, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в ОВД Кеминского района.

© Фото / пресс-служба ОВД Кеминского районаВодитель, предположительно, сбивший насмерть девушку на трассе Бишкек — Балыкчи, явился в милицию с повинной Девушку сбили 14 мая на трассе Бишкек - Балыкчи. Водитель скрылся, а пострадавшая скончалась в больнице.

30-летний житель Бишкека явился с повинной 18 мая, он задержан. Возбуждено уголовное дело.