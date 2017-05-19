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СДПК не стала рассматривать инцидент между Жылдыз Мусабековой и журналистом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sdpk-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426955-ru.html

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19 мая 2017, 12:40       Комментарии

Фракция СДПК намеревалась в ходе сегодняшнего заседания рассмотреть вопрос по факту инцидента между депутатом фракции Жылдыз Мусабековой и журналистом.
Однако Мусабекова на заседание не пришла. По словам лидера фракции Исы Омуркулова, последняя находится на больничном.
"Вопрос будет рассмотрен, когда она придет", – сказал Омуркулов.
Напомним, ранее в сети появилась аудиозапись разговора редактора сайта bia.kg и журналиста газеты "Алиби" Упел Анаркуловы с депутатом Жылдыз Мусабековой, где последняя угрожала журналисту изнасилованием, а также употребляла нецензурную лексику.
Ранее лидер фракции Омуркулов в своем комментарии K-News заявлял, что данный инцидент привел в шок всех депутатов и пообещал дать оценку поведению Мусабековой на заседании фракции.
Отметим, на прошлом заседании фракции депутаты также сняли этот вопрос с повестки дня из-за отсутствия Мусабековой.

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