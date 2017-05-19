СДПК не стала рассматривать инцидент между Жылдыз Мусабековой и журналистом

19 мая 2017, 12:40 Комментарии

Фракция СДПК намеревалась в ходе сегодняшнего заседания рассмотреть вопрос по факту инцидента между депутатом фракции Жылдыз Мусабековой и журналистом.

Однако Мусабекова на заседание не пришла. По словам лидера фракции Исы Омуркулова, последняя находится на больничном.

"Вопрос будет рассмотрен, когда она придет", – сказал Омуркулов.

Напомним, ранее в сети появилась аудиозапись разговора редактора сайта bia.kg и журналиста газеты "Алиби" Упел Анаркуловы с депутатом Жылдыз Мусабековой, где последняя угрожала журналисту изнасилованием, а также употребляла нецензурную лексику.

Ранее лидер фракции Омуркулов в своем комментарии K-News заявлял, что данный инцидент привел в шок всех депутатов и пообещал дать оценку поведению Мусабековой на заседании фракции.

Отметим, на прошлом заседании фракции депутаты также сняли этот вопрос с повестки дня из-за отсутствия Мусабековой.