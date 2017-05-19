Алмазбек Атамбаев: "Ничто в мире не сравнится с материнской любовью"

19 мая 2017, 13:00 Комментарии

19 мая, в преддверии празднования Дня матери Алмазбек Атамбаев на торжественной церемонии наградил многодетных матерей, прибывших из всех областей страны, а также городов Бишкек и Ош, орденами "Баатыр эне", сообщает пресс-служба президента.

В своей речи глава государства искренне поздравил награждаемых, а в их лице всех матерей страны с Днем Матери, отметив, что этот праздник — повод еще раз выразить благодарность и восхищение всем Матерям, которые подарили жизнь.

"Ничто в мире не сравнится с материнской любовью. Это величайший дар каждому из нас. Дар, которым природа наделила каждую представительницу прекрасной половины человечества — любить своего ребенка. Именно поэтому у мудрого нашего народа женщина во все времена пользовалась особым уважением. "Рай находится под ногами матерей", говорят в народе. И это правда. Только жаль, что очень часто мы понимаем это только тогда, когда теряем их навсегда… И в моей жизни, в моей судьбе мама сыграла особую роль. Если бы не мама, думаю, я бы не смог сделать и сотой доли того, что сделал, не прошел бы и сотую часть того пути, который прошел", – сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент отметил, что люди часто не уделяют должного внимания и заботы своим мамам.

"Поэтому, чтобы хоть раз в году дети отдавали должное своим мамам, пять лет назад одним из своих первых президентских указов я учредил День Матери", – сказал президент.

Еще раз искренне поздравив со светлым, теплым праздником, глава государства пожелал матерям крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья.

"Пусть ваши дети вас только радуют! Пусть в вашем доме всегда звучит детский смех! Низкий вам поклон!" – заключил Алмазбек Атамбаев.

Вместе с орденами "Баатыр эне" Алмазбек Атамбаев вручил многодетным матерям подарки и денежные премии.

Справочно: Согласно указам президента Кыргызской Республики, орденами "Баатыр эне" награждены 1 618 матерей, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 551 мать, имеющих и полноценно воспитывающих шесть детей — медалями "Эне данкы".