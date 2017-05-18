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Патрушев заявил о росте транзита наркотиков через Центральную Азию

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/patrushev...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426953-ru.html

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19 мая 2017, 12:27       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о росте транзита наркотиков через страны Центральной Азии и Закавказья, а также контрабандных поставок из Китая, Европы и Украины.
"Фиксируем активное использование международными преступными группировками интернета и электронных платежей для распространения наркотиков. Отмечаем рост контрабандных поставок из Китая, Европы и Украины, увеличение афганского наркопроизводства, транзита наркотиков через страны Центральной Азии и Закавказья", — заявил Патрушев в интервью "Российской газете".
Он отметил, что наибольшую криминальную активность в организации наркотрафика традиционно проявляют мигранты.
"РИА Новости"
18.05.17

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