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С.Жээнбеков поручил активизировать реализацию мероприятий в рамках Года нравственности, воспитания и культуры

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426952-ru.html

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19 мая 2017, 12:28       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня провел рабочее совещание по исполнению плана мероприятий в рамках Года нравственности, воспитания и культуры. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков проинформировал, что все мероприятия в рамках плана реализуются своевременно. На сегодняшний день из 32 пунктов полностью выполнены 7, остальные будут исполнены до конца 2017 года согласно утвержденному плану.
Тугелбай Казаков отметил, что в реализации мероприятий в рамках Года активное участие принимают представители гражданского общества и общественных объединений. Он также сообщил, что согласно ранее данному поручению Главы Правительства, во всех государственных органах страны разработаны и реализуются ведомственные планы мероприятий в рамках Года нравственности, воспитания и культуры.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что со стороны Правительства решен вопрос финансирования реализации мероприятий, в связи с чем поручил руководителям министерств, ведомств и органов местного самоуправления активизировать реализацию соответствующих мероприятий.

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