ГКНБ: Дело экс-депутата С.Жапарова завершено и направлено в Генпрокуратуру

19 мая 2017, 12:32 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Садыра Жапарова завершено и направлено в Генеральную прокуратуру КР, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

"19 мая 2017 года по результатам проведенного расследования, уголовное дело по обвинению С.Жапарова в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.4 – 227 ч.2 п.1,3, ст.30 ч.4 - ст.341 ч.2, ст.30 ч.4 - ст.113 ч.2 и ст.30 ч.4 - ст.234 ч.3 п.3 УК КР направлено в Генеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд", - говорится в сообщении.

25 марта 2017 года гражданин С.Жапаров был задержан и доставлен в ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст.227, ст.341, ст.113 и ст.234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.

26 марта 2017 года С.Жапарову предъявлено обвинение по вышеуказанным статьям и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия, с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек.

24 апреля 2017 года постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек срок содержания под стражей в отношении С.Жапарова продлен до 28 мая 2017 года.