ГУВД Бишкека: Задержаны подозреваемые в продаже трехмесячного ребенка

19 мая 2017, 12:41 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Задержаны подозреваемые в продаже трехмесячного ребенка, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, в УВД Свердловского района г.Бишкек с заявлением обратилась уроженка Иссык-Кульской области К.А., о принятии мер в отношении малознакомых женщин по имени "Назира" и неизвестной женщины, в возрасте 28-30 лет, которые 12 мая 2017 года на пересечении улиц Гоголя и Тугольбай-Ата, обманным путем незаконно продали трехмесячную дочь заявительницы, К.А. за 10 тыс сомов.

По данному факту были проведены оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками уголовного розыска ГУВД г.Бишкек, в результате которых за совершение данного преступления были задержаны три женщины – 40-лентяя А.Н. и 35-летняя А.Ж., уроженки Иссык-Кульской области, которые оказывали посреднические услуги по продаже ребенка и 26-летняя С.Н., уроженка Чуйской области, которая купила ребенка.

Задержанные лица были переданы в СО УВД Свердловского района г.Бишкек.

Инспекторами по делам несовершеннолетних УВД Свердловского района г.Бишкек и сотрудниками отдела по защите семьи и детей Свердловского района был составлен акт и ребенок был передан в "Специализированный дом ребенка г.Бишкек", до решения суда.