Алмазбек Атамбаев: "Ничто в мире не сравнится с материнской любовью"

19 мая 2017, 12:55 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В преддверии празднования Дня матери Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе торжественной церемонии наградил многодетных матерей, прибывших из всех областей страны, а также городов Бишкек и Ош, орденами "Баатыр эне". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР

В своей речи Глава государства искренне поздравил награждаемых, а в их лице всех матерей страны с Днем Матери, отметив, что этот праздник - повод ещё раз выразить благодарность и восхищение всем Матерям, которые подарили жизнь.

"Ничто в мире не сравнится с материнской любовью. Это величайший дар каждому из нас. Дар, которым природа наделила каждую представительницу прекрасной половины человечества — любить своего ребенка", - сказал Алмазбек Атамбаев. - Именно поэтому у мудрого нашего народа женщина во все времена пользовалась особым уважением. "Рай находится под ногами матерей", - говорят в народе".

"И это правда. Только жаль, что очень часто мы понимаем это только тогда, когда теряем их навсегда... И в моей жизни, в моей судьбе мама сыграла особую роль. Если бы не мама, думаю, я бы не смог сделать и сотой доли того, что сделал, не прошел бы и сотую часть того пути, который прошел", - сказал А.Атамбаев.

Президент отметил, что люди часто не уделяют должного внимания и заботы своим мамам. "Поэтому, чтобы хоть раз в году дети отдавали должное своим мамам, пять лет назад одним из своих первых президентских Указов я учредил День Матери", - сказал Президент.

Еще раз искренне поздравив со светлым, тёплым праздником, Глава государства пожелал матерям крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья. "Пусть ваши дети вас только радуют! Пусть в вашем доме всегда звучит десткий смех! Низкий вам поклон!", - заключил Алмазбек Атамбаев.

Вместе с орденами "Баатыр эне" Президент Алмазбек Атамбаев вручил многодетным матерям подарки и денежные премии.

Справка. Согласно Указам Президента КР, орденами "Баатыр эне" награждены 1 тыс 618 матерей, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 551 мать, имеющих и полноценно воспитывающих шесть детей, - медалями "Эне данкы".