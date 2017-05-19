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Младенца продали за 10 тыс сомов в Бишкеке, обманув маму, — ГУВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426947-ru.html

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19 мая 2017, 12:30       Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В Бишкеке продали трехмесячного ребенка за 10 тысяч сомов, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
Ранее в УВД Свердловского района обратилась 22-летняя уроженка Иссык-Кульской области, которая заявила, что женщина по имени Назира 12 мая обманным путем продала ее трехмесячную дочь за 10 тысяч сомов.
Были проведены оперативно-разыскные мероприятия и задержаны три подозреваемые женщины 26, 35 и 40 лет. Две из них, по версии милиции, выступили посредниками, а одна купила малышку.
Задержанные переданы в Свердловское РУВД, а младенец - в Специализированный дом ребенка (до решения суда).

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