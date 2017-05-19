Младенца продали за 10 тыс сомов в Бишкеке, обманув маму, — ГУВД

19 мая 2017, 12:30 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В Бишкеке продали трехмесячного ребенка за 10 тысяч сомов, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Ранее в УВД Свердловского района обратилась 22-летняя уроженка Иссык-Кульской области, которая заявила, что женщина по имени Назира 12 мая обманным путем продала ее трехмесячную дочь за 10 тысяч сомов.

Были проведены оперативно-разыскные мероприятия и задержаны три подозреваемые женщины 26, 35 и 40 лет. Две из них, по версии милиции, выступили посредниками, а одна купила малышку.

Задержанные переданы в Свердловское РУВД, а младенец - в Специализированный дом ребенка (до решения суда).