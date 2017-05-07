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В этом году из черного списка России выйдут 43 тысячи мигрантовВ этом году из черного списка России выйдут 43 тысячи мигрантовМитингующие требуют, чтобы к ним вышел завотделом аппарата правительстваМитингующие требуют, чтобы к ним вышел завотделом аппарата правительства

Возле дома правительства проходит митинг общественного объединения "Трансформация"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vozle-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426946-ru.html

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19 мая 2017, 12:13       Комментарии

Возле дома правительства проходит митинг общественного объединения "Трансформация".
По словам заместителя координатора объединения Анвара Курмушиева, участники акции протеста требуют от правительства скорейшего решения вопроса по трансформации земель.
"На сегодняшний день насчитывается порядка 40 тыс. семей, которые построили дома на орошаемых пашнях. Мы требуем, чтобы ЖК быстрее во втором чтении рассмотрел и принял закон "О трансформации земель". Межведомственная комиссия закончила свою работу и направила письмо на рассмотрение парламента, мы также ждем его", — сказал Курмушев.
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