19 мая 2017, 12:13 Комментарии

Возле дома правительства проходит митинг общественного объединения "Трансформация".

По словам заместителя координатора объединения Анвара Курмушиева, участники акции протеста требуют от правительства скорейшего решения вопроса по трансформации земель.

"На сегодняшний день насчитывается порядка 40 тыс. семей, которые построили дома на орошаемых пашнях. Мы требуем, чтобы ЖК быстрее во втором чтении рассмотрел и принял закон "О трансформации земель". Межведомственная комиссия закончила свою работу и направила письмо на рассмотрение парламента, мы также ждем его", — сказал Курмушев.

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