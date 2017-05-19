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IATA: Кыргызстан имеет ограниченный доступ к хабам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/iata-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426945-ru.html

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Кыргызстанские авиакомпании совершают в год до 30 тыс. рейсов

19 мая 2017, 12:31       Комментарии

Кыргызстан имеет ограничения доступа к хабам. Об этом на круглом столе "Значение воздушного транспорта для экономики Кыргызстана" сообщил глава регионального офиса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Рафаэль Шварцман.
«Авиация – важный сектор в экономики, который генерирует рабочие места и может создать значительную долю ВВП. Развитие авиации неотъемлемо связано с развитием туризма в Кыргызстане. Так, по нашим исследованиям, 54% туристов из дальнего зарубежья прибывают в Кыргызстан воздушным путем, так как республика не имеет выхода к морю. Кыргызстан имеет ограниченный доступность к хабам, по сравнению с другими странами Центральной Азии. Рейсы осуществляются всего несколькими хабами из России, Турции, хотя в Китае есть Урумчи, который является одним из крупных хабов региона», — отметил Рафаэль Шварцман.
Глава регионального офиса Международной ассоциации воздушного транспорта полагает, что Кыргызстан должен расширять свои связи в этом направлении.
«Если сравнивать с такими странами, как Россия, Китай и Индия, для всего центральноазиатского региона есть хорошие перспективы роста», — подчеркнул Шварцман.
По его словам, в следующие 20 лет пассажиропоток в КР может увеличится на 3,5 млн. пассажиров в год. Это связно с внедрением новых технологий и решением вопросов безопасности, но вопрос требует серьезной работы в этом направлении.

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