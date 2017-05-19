Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане радикализм делает ставки на целые семьиВ Кыргызстане радикализм делает ставки на целые семьиIATA: Кыргызстан имеет ограниченный доступ к хабамIATA: Кыргызстан имеет ограниченный доступ к хабам

Дело экс-депутата Садыра Жапарова передали в Генпрокуратуру

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/delo-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426944-ru.html

Похожие новости

ГКНБ: Дело экс-депутата С.Жапарова завершено и направлено в Генпрокуратуру

Сгоревшее здание Генпрокуратуры после ремонта может перейти управлениям мэрии, - замглавы УКС К.Ибаимов

Адвокат О.Текебаева пожаловался, что ГКНБ передал дело Генпрокуратуре, "ограничив во времени на ознакомление"

Сегодня: дело Текебаева передано в суд, перенос даты выборов, врачи - рвачи

В ЖК отклонили предложение передать служебные квартиры работникам аппарата

19 мая 2017, 12:32       Комментарии

Расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Садыра Жапарова завершено и направлено в Генеральную прокуратуру КР, сообщает пресс-служба ГКНБ.
По данным ведомства, 19 мая по результатам расследования, уголовное дело по обвинению Садыра Жапарова утверждено обвинительным заключением Генеральной прокуратуры и направлено в Первомайский районный суд Бишкека.
Напомним, 2 апреля экс-депутат парламента от партии "Ата-Журт" Садыр Жапаров пытался вскрыть себе вены.
Ранее сообщалось, что экс-депутата Садыра Жапарова после прохождения кыргызско-казахской границы задержали сотрудники ГКНБ и увезли на допрос. Позже в ГКНБ сообщили, что Садыров задержан по уголовному делу о захвате заложников. Митингующие в поддержку Садыра Жапарова переместились к зданию ГКНБ, где отдельные протестующие начали закидывать милицию бутылками с водой и выбили окна автобуса, в который их посадили после задержания. Другая часть митингующих утверждает, что это дело рук провокаторов, а не сторонников Садыра Жапарова. В МВД сообщили, что задержаны 67 человек, в их отношении возбудили уголовное дело по трем статьям 341(Применение насилия в отношении представителя власти), 174 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 234 (Хулиганство).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум