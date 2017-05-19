Дело экс-депутата Садыра Жапарова передали в Генпрокуратуру

19 мая 2017, 12:32 Комментарии

Расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Садыра Жапарова завершено и направлено в Генеральную прокуратуру КР, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, 19 мая по результатам расследования, уголовное дело по обвинению Садыра Жапарова утверждено обвинительным заключением Генеральной прокуратуры и направлено в Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, 2 апреля экс-депутат парламента от партии "Ата-Журт" Садыр Жапаров пытался вскрыть себе вены.

Ранее сообщалось, что экс-депутата Садыра Жапарова после прохождения кыргызско-казахской границы задержали сотрудники ГКНБ и увезли на допрос. Позже в ГКНБ сообщили, что Садыров задержан по уголовному делу о захвате заложников. Митингующие в поддержку Садыра Жапарова переместились к зданию ГКНБ, где отдельные протестующие начали закидывать милицию бутылками с водой и выбили окна автобуса, в который их посадили после задержания. Другая часть митингующих утверждает, что это дело рук провокаторов, а не сторонников Садыра Жапарова. В МВД сообщили, что задержаны 67 человек, в их отношении возбудили уголовное дело по трем статьям 341(Применение насилия в отношении представителя власти), 174 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 234 (Хулиганство).