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Бишкекчанин обнаружил оружие и боеприпасы в мусорном баке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426943-ru.html

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19 мая 2017, 12:34       Комментарии

Бишкекчанин обнаружил оружие и боеприпасы в мусорном баке, сообщили в пресс-службе ГУВД.
По данным ведомства, накануне на пересечении улиц Д.Сяопина и Ш.Добо в мусорном баке житель столицы обнаружил пакет с ружьем ручного производства и 3 патрона (1 патрон от автомата калибра 7,62х39,2 и 2 патрона от пистолета калибра 9мм).
"Найденный пакет с содержимым он добровольно сдал милиции. На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. Следственным отделом УВД Ленинского района после полученных результатов будет дана юридическая оценка по данному факту", – говорится в сообщении.

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