19 мая 2017, 12:34 Комментарии

Бишкекчанин обнаружил оружие и боеприпасы в мусорном баке, сообщили в пресс-службе ГУВД.

По данным ведомства, накануне на пересечении улиц Д.Сяопина и Ш.Добо в мусорном баке житель столицы обнаружил пакет с ружьем ручного производства и 3 патрона (1 патрон от автомата калибра 7,62х39,2 и 2 патрона от пистолета калибра 9мм).

"Найденный пакет с содержимым он добровольно сдал милиции. На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. Следственным отделом УВД Ленинского района после полученных результатов будет дана юридическая оценка по данному факту", – говорится в сообщении.