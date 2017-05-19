Исламиада: У сборной КР – 2 золота, 3 серебра и 7 бронзовых медалей

19 мая 2017, 12:22 Комментарии

По состоянию на 19 мая, сборная Кыргызстана сумела завоевать на IV Исламских играх солидарности 12 медалей, в том числе 2 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых. Об этом сообщает официальный сайт Исламиады.

В данный момент сборная Кыргызстана находится на 14 месте в общекомандном зачете.

Золото – у дзюдоиста Юрия Краковецкого, одолевшего алжирца Теммара Наджиба, а также у борца греко-римского стиля Каныбека Жолчубекова, выступавшего в весовой категории до 59 кг. По данным Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР, Жолчубеков провел три боя, поочередно одолев представителей Иордании, Азербайджана и Узбекистана.

Серебряные медали достались борцам греко-римского стиля Узуру Джусупбекову (до 98 кг), Руслану Цареву (до 71 кг), а также Жанату Кайлыбаеву (до 66 кг). Последний, к слову, удостоился чести получить медаль из рук президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Бронзовые медали – у дзюдоистов Отара Бестаева (до 60 кг), Бектура Рысмамбетова (до 73 кг), Владимира Золоева (до 81 кг), пловчихи Дарьи Талановой (на дистанции 200 м брасом), легкоатлетки Дарьи Масловой (бег на 5000 м) и у женской сборной по волейболу.

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