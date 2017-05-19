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Исламиада: У сборной КР – 2 золота, 3 серебра и 7 бронзовых медалей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/islami...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426942-ru.html

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19 мая 2017, 12:22       Комментарии

По состоянию на 19 мая, сборная Кыргызстана сумела завоевать на IV Исламских играх солидарности 12 медалей, в том числе 2 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых. Об этом сообщает официальный сайт Исламиады.
В данный момент сборная Кыргызстана находится на 14 месте в общекомандном зачете.
Золото – у дзюдоиста Юрия Краковецкого, одолевшего алжирца Теммара Наджиба, а также у борца греко-римского стиля Каныбека Жолчубекова, выступавшего в весовой категории до 59 кг. По данным Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР, Жолчубеков провел три боя, поочередно одолев представителей Иордании, Азербайджана и Узбекистана.
Серебряные медали достались борцам греко-римского стиля Узуру Джусупбекову (до 98 кг), Руслану Цареву (до 71 кг), а также Жанату Кайлыбаеву (до 66 кг). Последний, к слову, удостоился чести получить медаль из рук президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Бронзовые медали – у дзюдоистов Отара Бестаева (до 60 кг), Бектура Рысмамбетова (до 73 кг), Владимира Золоева (до 81 кг), пловчихи Дарьи Талановой (на дистанции 200 м брасом), легкоатлетки Дарьи Масловой (бег на 5000 м) и у женской сборной по волейболу.
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