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В Бишкеке продали трехмесячного младенца за 10 тыс. сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426941-ru.html

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19 мая 2017, 12:26       Комментарии

В Бишкеке продали трехмесячного младенца за 10 тыс. сомов, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
По данным ведомства, в УВД Свердловского района с заявлением обратилась уроженка Иссык-Кульской области К.А., 1995 года рождения, с просьбой принять меры в отношении малознакомых женщины по имени Назира и неизвестной женщины, в возрасте 28-30 лет, которые 12 мая продали трехмесячную дочь заявительницы за 10 тыс. сомов.
"Милиция задержала  А.Н., 1977 года рождения, уроженку Иссык-Кульской области, которая оказывала посредническую услугу по продаже ребенка. Также арестованы А.Ж., 1982 года рождения, также посредник и С.Н.,1991 года рождения, купившая ребенка. Составлен соответствующий акт и младенца передали в специализированный дом ребенка до решения суда. Следствие продолжается", – говорится в сообщении.
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