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Найдена причина быстрого потепления в Арктике

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360113_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426940-ru.html

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19 мая 2017, 12:07       Комментарии

Международный коллектив климатологов нашел причину, из-за которой атмосфера над Антарктидой нагревается значительно медленнее, чем над Арктикой. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Earth System Dynamics, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на Европейский геофизический союз.
Ученые обнаружили, что причина медленного нагревания воздуха над Антарктидой заключается в большой средней высоте поверхности континента (2,5 тысячи метров относительно уровня моря).
Проведенное специалистами компьютерное моделирование показало, что уменьшение средней высоты материка привело бы к усилению реакции климата на рост концентрации парниковых газов над континентом (провоцирует быстрое повышение температур). Подобные изменения, отметили ученые, стимулируют процессы теплопереноса в атмосфере от экватора к южному полюсу.
Данные механизмы, по мнению авторов, ответственны за происходящее в Арктике, где уровень поверхности относительно моря значительно ниже, чем в Антарктиде. Именно это объясняет тот факт, что температура воздуха в северном полушарии растет намного быстрее (до двух раз), чем в южном.
Специалисты отмечают, что ранее известные факторы, ответственные за различные темпы потепления в Арктике и Антарктике (прежде всего, уменьшение доли отраженного света из-за таяния льдов), также дают свой вклад в глобальное потепление. Ученые полагают, что, поскольку с течением времени уровень поверхности Антарктиды относительно моря понижается, температура воздуха над материком будет расти быстрее, чем в настоящее время.

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