Митингующие требуют, чтобы к ним вышел завотделом аппарата правительства

19 мая 2017, 12:12 Комментарии

Сегодня, 19 мая, возле дома правительства проходит митинг общественного объединения "Трансформация".

Участники акции протеста требуют, чтобы к ним вышел заведующий отделом агропромышленного комплекса и экологии Таалайбек Далбаев.

По словам члена ОО "Трансформация" Арзыкан Кубатаевой, Далбаев задерживает передачу законопроекта на рассмотрение парламента.

"Мы требуем, чтобы он ответил, почему задерживает законопроект на рассмотрение депутатов. Межведомственная комиссия уже вынесла свое решение по трансформации земельных участков. В ней было 24 члена, среди которых парламентарии из 6 фракций ЖК, заместители губернаторов семи областей и другие госслужащие. Курирующий агросектор вице-премьер-министр подписал решение. Однако Далбаев не поверил заключению комиссии и сам создал свою комиссию по трансформации земельных участков. Получается, что он не доверяет комиссии", - сказала Кубатаева.