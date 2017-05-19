19 мая 2017, 12:16 Комментарии

В этом году из черного списка России выйдут 43 тысячи мигрантов. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил представитель Государственной службы по миграции на заседании парламентской фракции СДПК.

По его словам, ранее в черном списке находились 180 тысяч человек, однако на сегодняшний день эта цифра снижена до 106 тысяч.

Из этого числа 53 тысячи попали в черный список через суды, у некоторых из них пожизненная депортация.

Также у 43 тысяч из общего числа в этом году заканчивается срок трехлетней депортации и они будут выведены из черного списка.

Отметим, сегодня парламентская фракция СДПК заслушивает отчет правительства о миграционной ситуации в республике.