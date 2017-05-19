Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке в мусорном баке обнаружено ружье кустарного производстваВ Бишкеке в мусорном баке обнаружено ружье кустарного производстваВозле дома правительства проходит митинг общественного объединения "Трансформация"Возле дома правительства проходит митинг общественного объединения "Трансформация"

В этом году из черного списка России выйдут 43 тысячи мигрантов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360112_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426938-ru.html

Похожие новости

"News-Asia": Президентом России может стать эмигрантка из Таджикистана

Президент ИКАО: "Мы старается помочь кыргызским авиакомпаниям выйти из "черного списка"

До конца 2017 года 43 тыс. кыргызстанцев выйдут из "черного списка", - Госслужба миграции

Президент Совета ИКАО: Пока кыргызские авиакомпании в черном списке

Ежегодно в СМИ будет публиковаться список террористических организаций

19 мая 2017, 12:16       Комментарии

В этом году из черного списка России выйдут 43 тысячи мигрантов. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил представитель Государственной службы по миграции на заседании парламентской фракции СДПК.
По его словам, ранее в черном списке находились 180 тысяч человек, однако на сегодняшний день эта цифра снижена до 106 тысяч.
Из этого числа 53 тысячи попали в черный список через суды, у некоторых из них пожизненная депортация.
Также у 43 тысяч из общего числа в этом году заканчивается срок трехлетней депортации и они будут выведены из черного списка.
Отметим, сегодня парламентская фракция СДПК заслушивает отчет правительства о миграционной ситуации в республике.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум