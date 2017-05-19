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В Бишкеке в мусорном баке обнаружено ружье кустарного производства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360115_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426937-ru.html

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19 мая 2017, 12:18       Комментарии

Бишкекчанин обнаружил оружие и боеприпасы в мусорном баке. Об этом сообщает столичное ГУВД.
18 мая на пересечении улиц Ден Сяопина-Ш.Добо в мусорном баке житель столицы обнаружил пакет, в котором оказалось ружьё ручного производства и патроны в количестве 3 штук (1 патрон от автомата калибра 7,62х39,2 и 2 патрона от пистолета калибра 9 мм). Найденный пакет с содержимым он добровольно сдал в милицию.
На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. Следственным отделом УВД Ленинского района после полученных результатов будет дана юридическая оценка по данному факту.
Правоохранительные органы напоминают, что лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности.

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