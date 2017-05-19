Сбивший девушку водитель пришел сдаваться после того, как забрали его авто

19 мая 2017, 12:28 Комментарии

Сбивший девушку на трассе Бишкек – Торугарт водитель сам явился в милицию с повинной. Об этом сообщает пресс-служба УПМ по Чуйской области.

По данным патрульной милиции, вчера вечером милиция обнаружила автомобиль, на котором был совершен наезд на пешехода со смертельным исходом. Как выяснилось, машина принадлежит не виновнику ДТП, а его родственнику. После составления протокола транспорт был водворен на штрафстоянку, самого автолюбителя найти не удалось. Молодой человек проживает в жилмассиве Ак-Босого у своих родных, однако дома не появлялся.

Напомним, 14 мая на 83-м километре автодороги Бишкек – Торугарт была сбита жительница Иссык-Кульской области, 1983 года рождения. Девушка скончалась в территориальной больнице, не приходя в сознание.

"Сегодня утром Эльмирбек, 1987 года рождения, явился с повинной. В данное время следственным отделом ОВД Кеминского района возбуждено уголовное дело, водитель водворен в ИВС ОВД Кеминского района", – сообщил старший инспектор пресс-службы УПМ по Чуйской области Нурбек Токтосунов.

В настоящее время ведется расследование, отметили в Управлении патрульной милиции.