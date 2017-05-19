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В Кыргызстане радикализм делает ставки на целые семьи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360117_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426935-ru.html

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19 мая 2017, 12:34       Комментарии

В Кыргызстане радикализм делает ставки не на отдельных людей, а на целые семьи. Об этом сегодня, 19 мая, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил политолог Игорь Шестаков.
Он заметил, что в республике на сегодняшний день нет четкой миграционной политики, выстраивается только государственная и религиозная политика.
По его наблюдениям, зачастую в рекруты радикалистских групп попадают люди из черного списка мигрантов в России.
"Люди, которые понимают, что не могут заработать легально, уезжают работать в Сирию. Радикализм делает ставку не только на отдельных людей, но и на целые семьи. То, что старики и младенцы есть в числе выезжающих в Сирию, говорит о ставке именно на семью", - отметил он.
Отметим, по разным данным, в Сирию выехали более 600 граждан Кыргызстана.

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