В Кыргызстане радикализм делает ставки на целые семьи

19 мая 2017, 12:34 Комментарии

В Кыргызстане радикализм делает ставки не на отдельных людей, а на целые семьи. Об этом сегодня, 19 мая, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил политолог Игорь Шестаков.

Он заметил, что в республике на сегодняшний день нет четкой миграционной политики, выстраивается только государственная и религиозная политика.

По его наблюдениям, зачастую в рекруты радикалистских групп попадают люди из черного списка мигрантов в России.

"Люди, которые понимают, что не могут заработать легально, уезжают работать в Сирию. Радикализм делает ставку не только на отдельных людей, но и на целые семьи. То, что старики и младенцы есть в числе выезжающих в Сирию, говорит о ставке именно на семью", - отметил он.

Отметим, по разным данным, в Сирию выехали более 600 граждан Кыргызстана.