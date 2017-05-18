"News-Asia": Президентом России может стать эмигрантка из Таджикистана

19 мая 2017, 12:09 Комментарии

Россия готовится к президентским выборам 2017 года. Хотя до предвыборной кампании еще далеко, отдельные личности уже примериваются к креслу президента. В их числе и жительница алтайского Алейска Елена Климашкина. Женщина, родившаяся в таджикском Ленинабаде в 1982 году и с началом военных действий в девяностых вынужденная покинуть родину и поселиться в России, полагает, что у нее есть все шансы возглавить страну при том, что ей удастся собрать сторонников и средства на избирательную кампанию.

Для этого она создала свой сайт, где изложила предвыборную программу и свою биографию, демонстрирующую как отсутствие заинтересованности в личном обогащении при попадании на пост, так и отсутствие политического опыта при большом опыте житейском.

- Вся моя трудовая деятельность по сегодняшний момент прошла в городе Алейске и городе Барнауле Алтайского края. Я работала как в бюджетной сфере, так и частном секторе экономики государства. Работая в бюджетной сфере, я досконально изучила движения финансирования бюджетов страны разного уровня, и могу уверенно сказать какой сектор экономики "не защищен", "унижен и обделен", а какой нецелесообразно "раздут". В своей деятельности я буду заниматься "лично" экономическим распределением бюджета страны, из сложившегося у меня трудового опыта и знаний. Что приведет к увеличению рабочих мест, равномерному распределению "избыточных" средств из не легитимных отраслей по всем отраслям развития страны, - пишет Климашкина ( пунктуация и орфография сохранены, прим.авт.) - Я начала свою трудовую деятельность, еще учась в институте в 2001 г. в Муниципальном учреждении "Культурно-досуговый центр" в г.Алейске, где я училась общению с людьми, познанию разных культур. Сотрудники библиотекарской сферы вложи в меня зачатки творческих способностей, помогали мне в "методиках поглощения информации через книги". С 2003 по 2012 гг. я работала в бюджетных организациях города Алейска Алтайского края, социальной сфере, сфере образования и физической культуры, окунулась в специфику работы медицинских организаций. И за все это время я изучала, видела, запоминала и делала выводы о том, какой сектор той или иной отрасли я бы укрепила, где бы внесла обновления и усовершенствования. Через СМИ, газеты, общение с людьми я изучала все сферы жизнедеятельности людей, "совала нос" в отрасли с вопросом "А это мне зачем?", любознательность и желание усовершенствоваться взяло верх. Что-то я изучила поверхностно, что-то в моей жизни отработано "до автомата". С 2012 по 2016 гг. я работала в частном секторе (магазин), я пыталась изучить большую часть и структуру работы данной отрасли, на сколько мне хватала умений и знаний. И "как не смешно это говорить" но я уяснила, что помочь сотрудникам данных отраслей можно через работодателя. Огромная конкуренция в нашей стране с брендами иностранного производства, отчасти принуждают унижать и экономить на оплате труда сотрудников. Уменьшив приток иностранного товара в страну, я создам уменьшение закупочных цен товаров российского производства, что позволит создать экономию магазину и распределить данную экономию своим сотрудникам. В 2017 году я вновь вернулась в бюджетную сферу в которой я имею много знаний. И по наивности думая что бюджет это стабильность и оплата твоих расходов, и государство тебя обеспечивает, я ужаснулась заработной плате в 8000 рублей (окладу в 2000 рублей). Я решила что нужно менять систему кардинально. Должно быть все равномерно, это возможно, солнце светит всем, вода течет в реке для всех, воздух один. Тогда почему одни "задыхаются от избытка денег", другие от головной боли где их достать. Пусть я буду первым "Прометеем 21 века" я залезу на гору и крикну "я все изменю". Я прошу всех помочь мне в этом нелегком походе за равенством, стабильностью и спокойствием. Я прошу помочь мне собрать единомышленников, группы поддержки, финансовые средства и пройти этот путь со мною до победного финиша. Ведь дальше будет работа еще огромное мы будем строить новую жизнь.

Программная платформа Климашкиной опирается на многие параметры из СССР, в частности, бесплатные образование и медицину, ночные ясли для детей, повышение зарплат и пенсий с нищенского минимума, поддержка отечественных производителей и агросектора, строительство производств на базе новых технологий и госконтроль над оборотом валюты в стране. Женщина надеется, что ей по силам создать штаб не менее чем в 500 единомышленников по стране и собрать необходимый минимум в не менее 2 млн подписей избирателей – как самовыдвиженцу. Пока же по данным сайта ей удалось собрать лишь 120 рублей.

Отметим, что о своем желании бороться за кресло главы государства в 2018 году заявляли так же Владимир Жириновский ("ЛДПР"), Григорий Явлинский ( "Яблоко"), Анатолий Баташев от партии "зеленых", Максим Сурайкин от коммунистов, и самовыдвиженцы – блогер и председатель "Партии прогресса" Алексей Навальный, общественный и политический деятель, блогер Вячеслав Мальцев, предприниматель Сергей Полонский и литератор Алина Витухновская. Нынешний президент России Владимир Путин пока не сделал официального заявления о том, будет ли он избираться на еще один срок.

"News-Asia"

Елена Сташкина

18.05.17