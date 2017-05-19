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Главы МИД КР и Омана обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426932-ru.html

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19 мая 2017, 12:08       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Султаната Оман обменялись поздравительными телеграммами, по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В частности, в поздравительной телеграмме Ответственного министра по иностранным делам Султаната Оман отмечается следующее:
"Восемнадцатого мая 2017 года отмечается Двадцать пятая годовщина установления дипломатических отношений между Султанатом Оман и Кыргызской Республикой. В связи с этим хотел бы выразить свои наилучшие пожелания, процветания и благополучия нашим двум странам. Несомненно, двухсторонние отношения и сотрудничество между нашими странами будут и далее расширяться, и процветать наилучшим образом, которые будут служить взаимным интересам двух государств" - говориться в послании.
В свою очередь, Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев отметил: "Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания, по случаю 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Султанатом Оман. Выражаю уверенность в дальнейшем укреплении отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами на благо народов Кыргызстана и Омана. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, Ваше Превосходительство, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей профессиональной деятельности, а оманскому народу прогресса и процветания".

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