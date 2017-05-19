СДПК во второй раз не смогла рассмотреть вопрос о поведении депутата Ж.Мусабековой

19 мая 2017, 12:10 Комментарии

Фракция СДПК во второй раз не смогла рассмотреть вопрос о поведении депутата Жылдыз Мусабековой.

Фракция на прошлой неделе намеревалась рассмотреть ее поведение после того, как в сети появилась аудиозапись, где якобы парламентарий оскорбляет журналиста.

Однако, на прошлой неделе вопрос не был рассмотрен из-за отсутствия Ж.Мусабековой на заседании по состоянию здоровья. На сегодняшнем заседании Ж.Мусабекова снова отсутствовала.

"Мы подготовили вопрос, но видите, ее нет. Она болеет и получает капельницы. Вопрос будет рассмотрен, когда она придет", - сказал сегодня журналистам лидер фракции Иса Омуркулов.

Ранее в СМИ была опубликована аудиозапись разговора двух женщин. Одна из них - журналист Упол Анаркулова, вторая - парламентарий, которая в ходе разговора угрожает первой расправой.

Позже лидер СДПК Иса Омуркулов сообщил АКИpress, что депутаты в шоке от записи, и фракция рассмотрит поступок Ж.Мусабековой.

Однако сама депутат заявила, что аудио - "полнейший монтаж". По словам Ж.Мусабековой, она подала иски в отношении журналиста.