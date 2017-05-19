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СДПК во второй раз не смогла рассмотреть вопрос о поведении депутата Ж.Мусабековой

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426930-ru.html

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19 мая 2017, 12:10       Комментарии

Фракция СДПК во второй раз не смогла рассмотреть вопрос о поведении депутата Жылдыз Мусабековой.
Фракция на прошлой неделе намеревалась рассмотреть ее поведение после того, как в сети появилась аудиозапись, где якобы парламентарий оскорбляет журналиста.
Однако, на прошлой неделе вопрос не был рассмотрен из-за отсутствия Ж.Мусабековой на заседании по состоянию здоровья. На сегодняшнем заседании Ж.Мусабекова снова отсутствовала.
"Мы подготовили вопрос, но видите, ее нет. Она болеет и получает капельницы. Вопрос будет рассмотрен, когда она придет", - сказал сегодня журналистам лидер фракции Иса Омуркулов.
Ранее в СМИ была опубликована аудиозапись разговора двух женщин. Одна из них - журналист Упол Анаркулова, вторая - парламентарий, которая в ходе разговора угрожает первой расправой.
Позже лидер СДПК Иса Омуркулов сообщил АКИpress, что депутаты в шоке от записи, и фракция рассмотрит поступок Ж.Мусабековой.
Однако сама депутат заявила, что аудио - "полнейший монтаж". По словам Ж.Мусабековой, она подала иски в отношении журналиста.

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