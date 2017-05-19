Ремонт дорог по-бишкекски: яму в 5-м мкр заложили шинами

19 мая 2017, 11:54 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В 5-м микрорайоне столицы вокруг одного из канализационных люков образовалась яма, которую заложили использованными автопокрышками. Об этом на своей странице в Facebook написала бишкекчанка Мария Орлова.

По ее словам, яма появилась больше месяца назад. Орлова предполагает, что местные жители сложили здесь шины, чтобы водители случайно не заехали в нее.

"При ремонте дороги забыли починить люки, потом откопали, сделали работу и все так оставили", - сообщила жительница микрорайона.

Корреспонденту Sputnik Кыргызстан в мэрии объяснили, что городские службы завершили работы по корректировке люков и ждут, когда дороги высохнут после дождей. В ближайшие дни яму заасфальтируют, пообещали в муниципалитете.