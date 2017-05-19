Кыргызстанские авиакомпании совершают в год до 30 тыс. рейсов

19 мая 2017, 11:45 Комментарии

Ежегодно объем перевозок воздушным транспортом растет, в год совершается 30 тыс. рейсов. Перевезено 3 млн пассажиров и 25 тыс. тонн груза. Об этом на круглом столе "Значение воздушного транспорта для экономики Кыргызстана" сказал директор Госагентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

"В результате проведенного аудита Еврокомиссии в феврале 2016 года кыргызские авиакомпании были внесены в "черный список". Главная причина этого – слабые возможности сертификационных и надзорных функций. Причинами невыполнения в полной мере своих функции несовершенство законодательства, нехватка инспекторского состава", — рассказал Акышев.

Внесение авиакомпаний Кыргызстана в "черный список" запрещает совершать полеты в страны ЕС и другие государства, что ограничивает географию полетов, а также негативно отражается на имидже государства, подчеркнул директор Госагентства гражданской авиации КР.