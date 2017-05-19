19 мая 2017, 11:58 Комментарии

Сбивший девушку на трассе Бишкек – Торугарт водитель явился в милицию с повинной, сообщает пресс-служба УПМ.

В ведомстве напомнили, что ДТП произошло 14 мая на 83 км автодороги Бишкек – Торугарт.

"Водитель сбил Кымбат, жительницу Иссык-Кульской области 1983 года рождения и скрылся с места происшествия. Девушка скончалась в территориальной больнице, не приходя в сознание. Патрульная милиция Чуйской области нашла автомашину, виновницу происшествия. Вскоре водитель, житель Бишкека 30 летний Эльмирбек явился с повинной. В данное время следственным отделом ОВД Кеминского района возбуждено уголовное дело, водитель водворен в ИВС ОВД Кеминского района. Ведется следствие", – говорится в сообщении.