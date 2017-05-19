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Сбивший девушку на трассе Бишкек – Торугарт водитель явился в милицию с повинной

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sbivsh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426927-ru.html

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19 мая 2017, 11:58       Комментарии

Сбивший девушку на трассе Бишкек – Торугарт водитель явился в милицию с повинной, сообщает пресс-служба УПМ.
В ведомстве напомнили, что ДТП произошло 14 мая на 83 км автодороги Бишкек – Торугарт.
"Водитель сбил Кымбат, жительницу Иссык-Кульской области 1983 года рождения и скрылся с места происшествия. Девушка скончалась в территориальной больнице, не приходя в сознание. Патрульная милиция Чуйской области нашла автомашину, виновницу происшествия. Вскоре водитель, житель Бишкека 30 летний Эльмирбек явился с повинной. В данное время следственным отделом ОВД Кеминского района возбуждено уголовное дело, водитель водворен в ИВС ОВД Кеминского района. Ведется следствие", – говорится в сообщении.

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