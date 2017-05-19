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Эксперт ИКАО: Мы уделяем особое внимание развитию авиации в странах Центральной Азии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/eksper...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426926-ru.html

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Сапар Исаков: Кыргызстану нужно развивать авиацию

19 мая 2017, 11:39       Комментарии

ИКАО уделяет особое внимание развитию авиации в странах Центральной Азии, в частности в Кыргызстане. Об этом сообщил президент Совета международной организации гражданской авиации (ИКАО) Олумуива Бенард Алиу в ходе круглого стола "Значение воздушного транспорта для экономики Кыргызстана".
«Авиация способствует значительному вкладу в рост ВВП. В последующие 15 лет мы должны постараться, чтобы совершались более 200 тыс. авиаперелетов в день. И основой поток должен быть из стран с растущей экономикой, в том числе и из Кыргызстана», — сказал президент Совета ИКАО.
По его словам, не только Кыргызстан испытывает трудности с запретом осуществления авиарейсов в страны Евросоюза, но и у других развивающихся стран есть проблемы.
"Правительство, авиационные власти Кыргызстана должны решить базовые проблемы, в частности — организационного, финансового и законодательного характера", — сказал Олумуива Бенард Алиу.

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