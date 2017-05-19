Министр: В системе выдачи пособий Кыргызстана есть коррупционные механизмы

19 мая 2017, 11:38 Комментарии

В существующей системе присвоения и выдачи пособий существуют коррупционные механизмы. Об этом сегодня, 19 мая, заявила министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова на заседании парламентской фракции СДПК.

По ее словам, поступает очень много жалоб от жителей в регионах. Выяснилось, что действительно нуждающиеся не получают пенсии, а получают те, кто в них не нуждается.

Она добавила, что на местах для присвоения пенсии работают местные управления, в составе которых также есть представители Минсоцразвития.

Министр заметила, что в настоящее время ведется работа для изменения данной ситуации.

Отметим, сегодня фракция СДПК заслушивает отчет о миграционной ситуации в республике.