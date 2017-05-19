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Министр: В системе выдачи пособий Кыргызстана есть коррупционные механизмы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360107_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426925-ru.html

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19 мая 2017, 11:38       Комментарии

В существующей системе присвоения и выдачи пособий существуют коррупционные механизмы. Об этом сегодня, 19 мая, заявила министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова на заседании парламентской фракции СДПК.
По ее словам, поступает очень много жалоб от жителей в регионах. Выяснилось, что действительно нуждающиеся не получают пенсии, а получают те, кто в них не нуждается.
Она добавила, что на местах для присвоения пенсии работают местные управления, в составе которых также есть представители Минсоцразвития.
Министр заметила, что в настоящее время ведется работа для изменения данной ситуации.
Отметим, сегодня фракция СДПК заслушивает отчет о миграционной ситуации в республике.

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