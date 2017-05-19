Возле дома правительства проходит митинг в пользу трансформации земель

19 мая 2017, 11:42 Комментарии

Сегодня, 19 мая, возле дома правительства проходит митинг общественного объединения "Трансформация".

По словам заместителя координатора ОО Анвара Курмушиева, участники акции протеста требуют от правительства скорейшего решения вопроса по трансформации земель.

"На сегодняшний день существует порядка 40 тысяч семей, которые построили дома на орошаемых пашнях. Мы требуем, чтобы ЖК быстрее во втором чтении рассмотрел и принял Закон "О трансформации земель". Межведомственная комиссия закончила свою работу и направила письмо на рассмотрение парламента. Мы также ждем этого письма", - сказал Курмушев.