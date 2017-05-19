Водитель, лишенный прав на вождение на год, вновь задержан за рулем

19 мая 2017, 11:48 Комментарии

Водитель, ранее лишенный прав за пьяное вождение, задержан со вторым водительским удостоверением, сообщает столичная патрульная милиция.

18 мая примерно в 16.00 на улице Киевской сотрудниками УПМ был задержан водитель автомашины марки "Мерседес Бенц" гражданин Б.У., 1990 г.р, который ранее, 14 марта текущего года постановлением Свердловского районного суда был признан виновным в совершении правонарушения за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это он был подвергнут к административному взысканию в виде лишения права управления транспортным средством на один год.

Однако при проверке сотрудниками патрульной милиции установлено, что у указанного водителя при себе имеется второе водительское удостоверение. В пояснении водитель указал, что права получил в ГРС в июле 2010 года по причине утери.

В настоящее время в отношении водителя составлен административный материал, автомашина поставлена на специализированную стоянку. Изъятое водительское удостоверение передано в ГРС для уничтожения.