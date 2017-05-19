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Водитель, лишенный прав на вождение на год, вновь задержан за рулем

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360101_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426922-ru.html

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Водитель, ранее лишенный прав за пьяное вождение, задержан со вторым водительским удостоверением

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19 мая 2017, 11:48       Комментарии

Водитель, ранее лишенный прав за пьяное вождение, задержан со вторым водительским удостоверением, сообщает столичная патрульная милиция.
18 мая примерно в 16.00 на улице Киевской сотрудниками УПМ был задержан водитель автомашины марки "Мерседес Бенц" гражданин Б.У., 1990 г.р, который ранее, 14 марта текущего года постановлением Свердловского районного суда был признан виновным в совершении правонарушения за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это он был подвергнут к административному взысканию в виде лишения права управления транспортным средством на один год.
Однако при проверке сотрудниками патрульной милиции установлено, что у указанного водителя при себе имеется второе водительское удостоверение. В пояснении водитель указал, что права получил в ГРС в июле 2010 года по причине утери.
В настоящее время в отношении водителя составлен административный материал, автомашина поставлена на специализированную стоянку. Изъятое водительское удостоверение передано в ГРС для уничтожения.

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