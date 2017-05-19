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Депутат считает, что в Кыргызстане английский должен быть вторым языком

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360108_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426921-ru.html

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СДПК во второй раз не смогла рассмотреть вопрос о поведении депутата Ж.Мусабековой

19 мая 2017, 11:51       Комментарии

В Кыргызстане через несколько лет вторым языком должен быть английский, а не русский. Об этом сегодня, 19 мая, заявил депутат Азамат Арапбаев на заседании парламентской фракции СДПК.
По его мнению, английский язык нужно вводить в школьную программу с первого класса.
В России мигранты из Кыргызстана работают на низкоквалифицированной работе, и причина этому - низкое качество образования в стране.
"Если бы дети учили английский язык с 10-11 лет, то они сейчас работали бы не в России, а в Европе. Заработок тоже был бы высоким. Поэтому правительство должно рассмотреть введение английского языка в школьную программу с 1-го класса, а для этого нужно увеличить количество учителей", - добавил он.
Отметим, сегодня парламентская фракция СДПК заслушивает отчет правительства о миграционной ситуации в республике.

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