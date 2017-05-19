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За прошедший год в Кыргызстан доставили 171 "груз-200"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360106_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426920-ru.html

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19 мая 2017, 12:01       Комментарии

За прошедший год в Кыргызстан доставили 171 "груз-200". Об этом сегодня, 19 мая, сообщил сообщил глава Государственной службы по миграции Медетбек Айдаралиев на заседании парламентской фракции СДПК.
По его словам, большая часть тел доставлена из России, 17 - из Казахстана и семь - из других стран Евпопы.
Он добавил, что ежегодно из бюджета выделяется 5 млн сомов на доставку "грузов-200". Эти деньги выплачивают, если предоставят все необходимые документы.
Отметим, сегодня парламентская фракция СДПК заслушивает отчет правительства о миграционной ситуации в республике.

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