19 мая 2017, 12:01 Комментарии

За прошедший год в Кыргызстан доставили 171 "груз-200". Об этом сегодня, 19 мая, сообщил сообщил глава Государственной службы по миграции Медетбек Айдаралиев на заседании парламентской фракции СДПК.

По его словам, большая часть тел доставлена из России, 17 - из Казахстана и семь - из других стран Евпопы.

Он добавил, что ежегодно из бюджета выделяется 5 млн сомов на доставку "грузов-200". Эти деньги выплачивают, если предоставят все необходимые документы.

Отметим, сегодня парламентская фракция СДПК заслушивает отчет правительства о миграционной ситуации в республике.