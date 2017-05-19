"Время Востока": В Центральной Азии может появиться единая энергосистема

19 мая 2017, 11:40 Комментарии

В ходе прошедшей в Астане во вторник, 16 мая встречи руководителей энергетических ведомств стран Центральной Азии обсуждалась тема восстановления Единой энергетической системы региона. Как заявил по этому поводу руководитель национальной энергетической компании Таджикистана "Барки точик" Мирзо Исмоилзода, центральноазиатское энергетическое кольцо можно будет снова восстановить после подписания всех документов уже буквально через пару лет. Он также добавил, что если данная инициатива будет реализована, то у Таджикистана появится возможность существенно увеличить экспорт излишков электроэнергии, накапливающейся в течение летнего периода.

В настоящее время Таджикистан поставляет электричество в Кыргызстан (в объеме 600 миллионов киловатт часов) и в Афганистан (в объеме 800 миллионов квт-ч).

"Договоренность относительно восстановления энергосистемы – для нас это очень хорошая новость. Таджикистан заинтересован в этом больше всего, поскольку он испытывает в осенне-зимний период глубочайший энергетический дефицит, а также Кыргызстан, который вынужден покупать электричество у Таджикистана даже летом" - прокомментировал это событие Андрей Захватов, эксперт по странам Центральной Азии.

"Это соглашение нужно только приветствовать. Однако, инженерам-энергетикам центральноазиатских стран для согласований и расчетов будет необходимо довольно много времени, так что в предстоящий осенне-зимний период дефицит электроэнергии в Таджикистане еще сохранится" - добавил он.

Напомним, что новая региональная энергетическая модель окончательно была сформирована еще в 1997 году, хотя ее разработка велась еще с 1991 года. В ее состав вошли Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Южный Казахстан (северные регионы страны были связаны с российскими сетями). Однако, руководство республик Центральной Азии на тот момент так и не смогло найти по поводу совместной эксплуатации системы общий язык.

"Время Востока"

19.05.17