В 2017 году участковые Бишкека раскрыли 584 преступления

19 мая 2017, 11:42 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. С начала 2017 года участковые уполномоченные милиции (УУП) рассмотрели 29 тыс. 664 материала по административным правонарушениям. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил начальник Управления общественной безопасности ГУВД Бишкека Талант Иманкадыров.

По его словам, в основном материалы были составлены по таким статьям, как мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах, нарушение пешеходом правил дорожного движения, табакокурение.

"В результате рассмотрения дел правонарушители были оштрафованы на 541 тыс. 170 сомов, взыскано 444 тыс. 550 сомов", - отметил он.

Кроме этого Т.Иманкадыров добавил, что с начала текущего года участковые Бишкека раскрыли 584 преступления.

Также он подчеркнул, что благодаря участковым имеется хороший показатель по проверке паспортного режима.

"За нарушение паспортного режима составлено около 10 тыс. административных протоколов. Из них на граждан Кыргызстана - 9 тыс. 75, на иностранных граждан - 859, на должностных лиц - 6 протоколов. В итоге оштрафованы на сумму 5 млн 222 тыс. 360 сомов", - проинформировал Т.Иманкадыров.