Капитал Гарантийного фонда составляет 282 мнл сомов

19 мая 2017, 11:50 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Капитал созданного ОАО "Гарантийный фонд" составляет 282 млн сомов, из них 72 млн сомов выделено из республиканского бюджета и 210 млн сомов - финансовая поддержка Азиатского банка развития (АБР). Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил председатель правления фонда Малик Абакиров.

По его словам, Гарантийный фонд был создан в 2016 году в связи с тем, что 40-50% предпринимателей, обратившихся в банки за кредитом, не могут получить необходимую сумму из-за недостатка залога.

"В соответствии с исследованиями потенциальная потребность рынка в гарантиях составляет 9,6 млрд сомов. Поэтому правительство решило поддержать малый и средний бизнес. Сегодня в республике функционируют 6 гарантийных фондов в 4 областях (Кара-Балта, Каракол, Ош, Джалал-Абад, Кант и Сарайский айлы окмоту Ошской области). Максимальная сумма гарантийного фонда составляет: не более 10% от капитала гарантийного фонда, и не более 50% от суммы кредита", - пояснил он.

Также Малик Абакиров отметил, что у ГФ имеется на сегодня 7 банков-партнеров.

Помимо этого председатель правления сообщил, что гарантии являются платными, заемщик платит 2,5% от суммы гарантии на весь срок действия. Гарантии могут предоставлять от 3 до 5 лет.

М.Абакиров отметил, что к концу 2017 года планируется выдать гарантий на сумму более 300 млн сомов.

"Имеющийся капитал в сумме 282 млн сомов может оказаться недостаточным. В связи с этим мы намерены привлекать капитал от международных финансовых организаций, таких как Азиатский банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития и другие", - добавил он.