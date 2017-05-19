Мать-героиня Г.Абдылдаева: Муж не верил, что у нас будут четверняшки, но после их рождения бегал от счастья

19 мая 2017, 11:33 Комментарии

О счастье стать родителями четверняшек Нурлан Зарнаев и Гулайым Абдылдаева и не мечтали. Новость о рождении сразу четверых мальчиков настигла семью врасплох, при этом надо отметить, что у них уже было три сына (2005, 2006 и 2014 г.р.). И вот в теплый апрельский день 2015 года на свет родились Алмазбек (кстати, названный в честь президента КР Алмазбека Атамбаева), Асылбек, Кубанычбек и Камчыбек. С какими радостями и трудностями за эти два года столкнулись счастливые родители в преддверии Дня матери, отмечаемого в Кыргызстане каждое третье воскресенье мая, агентству "Кабар" рассказала мать-героиня Гулайым Абдылдаева.

- Расскажите, Гулайым, какие чувства вы испытали, когда узнали, что у вас родятся четверняшки?

- Что у нас будут четверняшки, нам сказали не сразу. Где-то на 5-6 неделе беременности на УЗИ мне сказали, что слышны два сердцебиения, а значит, у нас двойня. Через 2 месяца на плановом УЗИ сообщили, что у нас будет тройня. И уже только где-то на 30 неделе беременности меня ошарашили новостью, что я вынашиваю четверых малышей.

- Но вы же не проводили искусственное оплодотворение, это у вас наследственность такая?

- Да. Моя бабушка по материнской линии родила двойняшек. Затем моя мама родила двойню, то есть меня и мою сестру. А теперь вот и я, но переплюнула их.

- А как реагировал муж на череду таких новостей?

- Каждый раз, когда я сообщала ему, что у нас родятся то двое, то трое, а затем – четверо детей, он не верил. Так и говорил, что как же так - с каждым моим походом на УЗИ количество детей увеличивается! Мне приходилось ему показывать заключение от врачей, чтобы он поверил. Но он так до конца и не верил. И лишь только когда они уже родились на свет и ему, стоявшему за дверьми родзала, сообщили, что у нас четверняшки, он, наконец, поверил. В тот момент, по его словам, его счастью не было предела. Он буквально бегал по коридору 6 роддома, одолеваемый переполнявшими его эмоциями – и шок, и радость, и растерянность.

- А родственники как восприняли такие вести?

- Мы им постепенно сообщали, что у нас будет двойня и чуть позже - тройня. И только когда мальчики благополучно появились на свет, мы обзванивали их и огорошивали новостью о четверняшках. Но они тоже все отказывались верить, думали, что мы их разыгрываем. Они поверили только тогда, когда в соцсетях увидели фото и видео детей.

- Как у вас проходила беременность, ведь даже одного ребенка женщинам порой выносить трудно, а тут сразу четверых.

- Вы знаете, вначале все было, как и с тремя предыдущими детьми. Сначала был несильный токсикоз, потом ходила нормально, без патологий. Но ближе к родам становилось труднее, и где-то за 10-15 дней до родов я уже ходить не могла, живот был неподъемен. Меня в 7 месяцев положили на сохранение, и вплоть до рождения малышей я пролежала в роддоме. Затем мне провели плановое кесарево сечения, все прошло хорошо.

- Как вы справлялись с новорожденными, кто-нибудь помогал?

- Справлялись своими силами – я, муж и старшие сыновья. Наших мам с мужем, к сожалению, уже нет с нами, другие родственники иногда приходили, но ведь постоянно рядом находиться они тоже не могли, у всех свои семьи, дела, работа. Мужу, работающему в ЧП, дали 2 месяца отпуска и он все время находился рядом. Само трудно пришлось по ночам, мы практически не спали. Мальчики просыпались поочередно - только одного накормишь и уложишь – как проснется второй и так по кругу. Днем помогали старшие сыновья. Сейчас уже полегче, дети играют между собой и уже не требуют столько внимания от нас. Всякое бывает - и драки, и ссоры – это же дети, но мы живем дружно и счастливо.

- А как в финансовом плане, ведь это очень дорого содержать сразу четверых, и даже точнее семерых детей.

- Спасибо государству и президенту Атамбаеву, они нам выдали 2-комнатную квартиру в Бишкеке в микрорайоне "Тунгуч". Кроме этого, мэрия Бишкека выделила 100 тыс. сом. Также меня поддержали на работе и выделили 200 тыс. сом. Я работала лаборантом в 6 роддоме. Также коллектив нам подарил две коляски для двойняшек. Выданные нам деньги мы экономили и жили на них. А недавно вот приходили из жогорку кенеша и обещали помочь с определением детей в садик.

- У вас семь сыновей, планируете остановиться на этом или как?

- Нет, нам нужна еще дочка! – широко улыбнувшись, твердо заявила Гулайым.

Беседовала Назгуль Нурманбетова