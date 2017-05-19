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В ЖК интересуются, как МИД КР отреагировал на гибель 24-летнего кыргызстанца, избитого до смерти в Екатеринбурге

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426915-ru.html

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Сбили насмерть врача, ехавшего с сыном на мотоцикле, — виновник скрылся

19 мая 2017, 11:22       Комментарии

Депутат Данияр Аттокуров интересуется, как Министерство иностранных дел Кыргызстана отреагировало на гибель 24-летнего кыргызстанца, избитого до смерти в Екатеринбурге.
"Все мы помним этот страшный случай, когда в Екатеринбурге 24-летний кыргызстанец был избит до смерти. Тут сидят представители Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел. Какую работу вы проводите? Ноту отправили? Что вами проделано?" - спросил он на заседании фракции СДПК.
Представитель МИД КР сообщил, что консульству были даны уже все соответствующие указания.
"Сейчас идут следственные мероприятия. Мы постоянно с ними на связи", - сказал он.

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