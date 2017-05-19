В ЖК интересуются, как МИД КР отреагировал на гибель 24-летнего кыргызстанца, избитого до смерти в Екатеринбурге

19 мая 2017, 11:22 Комментарии

Депутат Данияр Аттокуров интересуется, как Министерство иностранных дел Кыргызстана отреагировало на гибель 24-летнего кыргызстанца, избитого до смерти в Екатеринбурге.

"Все мы помним этот страшный случай, когда в Екатеринбурге 24-летний кыргызстанец был избит до смерти. Тут сидят представители Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел. Какую работу вы проводите? Ноту отправили? Что вами проделано?" - спросил он на заседании фракции СДПК.

Представитель МИД КР сообщил, что консульству были даны уже все соответствующие указания.

"Сейчас идут следственные мероприятия. Мы постоянно с ними на связи", - сказал он.