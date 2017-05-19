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ГРС не смогла рассказать депутатам, сколько человек отказались от гражданства Кыргызстана за последние 3 года

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426914-ru.html

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19 мая 2017, 11:31       Комментарии

Государственная кадровая служба не смогла рассказать депутатам, сколько человек отказались от гражданства Кыргызстана за последние 3 года. На заседании фракции СДПК депутаты попросили предоставить информацию по данному вопросу. "Сколько человек отказались от гражданства Кыргызстана за последние 3 года и сколько человек наоборот получили его?" - спросили они.
В ответ представитель ГРС сообщил, что предоставит данную информацию в письменном виде, отметив, что указанным вопросом занимается отдельная комиссия.
"Может, тогда депутаты будут письменно сдавать вопросы вам, а вы потом просто соберете ответы госорганов и раздадите депутатам? Какой смысл в том, что мы задаем вопросы, если не можем получить ответы", - возмутился депутат Данияр Аттокуров.
В начале недели президент Алмазбек Атамбаев подписал очередные указы, по которым 175 человек получили гражданство Кыргызстана и 125 человек отказались от него.

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