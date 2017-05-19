ГРС не смогла рассказать депутатам, сколько человек отказались от гражданства Кыргызстана за последние 3 года

19 мая 2017, 11:31 Комментарии

Государственная кадровая служба не смогла рассказать депутатам, сколько человек отказались от гражданства Кыргызстана за последние 3 года. На заседании фракции СДПК депутаты попросили предоставить информацию по данному вопросу. "Сколько человек отказались от гражданства Кыргызстана за последние 3 года и сколько человек наоборот получили его?" - спросили они.

В ответ представитель ГРС сообщил, что предоставит данную информацию в письменном виде, отметив, что указанным вопросом занимается отдельная комиссия.

"Может, тогда депутаты будут письменно сдавать вопросы вам, а вы потом просто соберете ответы госорганов и раздадите депутатам? Какой смысл в том, что мы задаем вопросы, если не можем получить ответы", - возмутился депутат Данияр Аттокуров.

В начале недели президент Алмазбек Атамбаев подписал очередные указы, по которым 175 человек получили гражданство Кыргызстана и 125 человек отказались от него.