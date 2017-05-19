Примерную дату начала Орозо объявил муфтият Кыргызстана

19 мая 2017, 11:21 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Орозо (месяц Рамазан) в этом году, по предварительным расчетам, начнется 27 мая, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Рамазан является самым важным месяцем для мусульман всего мира.

В муфтияте сообщили, что точная дата будет известна только за пару дней до начала поста. Священнослужители установят ее путем наблюдения за Луной.

Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается с молитвы на заре и заканчивается после захода солнца также молитвой. В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами. Орозо длится 29 или 30 дней - в зависимости от движения Луны. Соответственно в этом году он может завершиться примерно 24 или 25 июня.