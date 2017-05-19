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Примерную дату начала Орозо объявил муфтият Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426913-ru.html

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19 мая 2017, 11:21       Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Орозо (месяц Рамазан) в этом году, по предварительным расчетам, начнется 27 мая, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Рамазан является самым важным месяцем для мусульман всего мира.
В муфтияте сообщили, что точная дата будет известна только за пару дней до начала поста. Священнослужители установят ее путем наблюдения за Луной.
Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается с молитвы на заре и заканчивается после захода солнца также молитвой. В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами. Орозо длится 29 или 30 дней - в зависимости от движения Луны. Соответственно в этом году он может завершиться примерно 24 или 25 июня.

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