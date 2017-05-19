Малоимущая семья из Джалал-Абада митингует возле Белого дома

19 мая 2017, 11:28 Комментарии

Возле Белого дома проходит митинг семьи инвалида I группы Мукарамхон Токтоназаровой.

По словам сына Токтоназаровой Эдиля Жапашова, через день его мать вынуждена получать гемодиализ за 5 тыс. сомов. Так как семья малоимущая, они не могут себе позволить оплачивать такую сумму.

"Мы приехали из Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Моя мать — инвалид I группы. Из-за сахарного диабета она лишилась ноги. Помимо этого, у нее проблема с почкой. Сама она окончила Джалал-Абадское медицинское училище, проработала медсестрой 17 лет. Мы просим президента Алмазбека Атамбаева, чтобы он сделал гемодиализ для мамы бесплатным. Мои отец и брат также являются инвалидами. Я ухаживаю за родителями, поэтому не могу работать. Мы писали обращение на имя депутатов парламента и премьер-министра, однако ответа так и не получили", — сообщил Эдил Жапашов.