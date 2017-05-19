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Малоимущая семья из Джалал-Абада митингует возле Белого дома

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/maloim...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426912-ru.html

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19 мая 2017, 11:28       Комментарии

Возле Белого дома проходит митинг семьи инвалида I группы Мукарамхон Токтоназаровой.
По словам сына Токтоназаровой Эдиля Жапашова, через день его мать вынуждена получать гемодиализ за 5 тыс. сомов. Так как семья малоимущая, они не могут себе позволить оплачивать такую сумму.
"Мы приехали из Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Моя мать — инвалид I группы. Из-за сахарного диабета она лишилась ноги. Помимо этого, у нее проблема с почкой. Сама она окончила Джалал-Абадское медицинское училище, проработала медсестрой 17 лет. Мы просим президента Алмазбека Атамбаева, чтобы он сделал гемодиализ для мамы бесплатным. Мои отец и брат также являются инвалидами. Я ухаживаю за родителями, поэтому не могу работать. Мы писали обращение на имя депутатов парламента и премьер-министра, однако ответа так и не получили", —  сообщил Эдил Жапашов.

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