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МИД: Визовые ужесточения КНР направлены не конкретно против граждан КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360102_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426910-ru.html

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19 мая 2017, 11:12       Комментарии

В Министерство иностранных дел Кыргызстана продолжают поступать заявления и обращения физических и юридических лиц с жалобами на трудности в получении китайской визы. Об этом "ВБ" сообщила официальный представитель МИД Айымкан Кулукеева.
Напомним, 1 января власти КНР ужесточили правила выдачи виз гражданам из стран Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана. Кроме трудностей с получением визы, имеются также проблемы технического характера, связанные с самим процессом сдачи документов на получение визы:
<li>введение электронной очереди с необходимостью заблаговременной записи посредством электронной почты;</li><li>снятие биометрических данных всех соискателей на получение китайских виз. С 10 февраля 2017 года гражданам Центральной Азии стало необходимо сдавать отпечатки пальцев при подаче документов на получение визы.</li>
"Это выражается не только в ужесточении визовой политики, но и в усилении пограничного контроля. Власти Китая серьезно озабочены угрозой со стороны радикальных экстремистов и сепаратистов", - отметила Кулукеева.
Она отметила, что министр Эрлан Абдылдаев на переговорах с китайским коллегой уже поднимал эту проблему.
"Эрлан Абдылдаев особо отметил, что кыргызская сторона разделяет озабоченность властей Китая вопросами безопасности и необходимостью усиления антитеррористических мер в целях предупреждения проникновения деструктивных сил. Вместе с тем подчеркнул, что эти меры не должны быть чрезмерными и иметь массовый характер. Он призвал китайских партнеров к поиску совместных решений в целях облегчения процедур получения виз КНР гражданами нашей страны", - сказала она.
Напомним, после теракта в посольстве Китая в Бишкеке 30 августа полностью была приостановлена выдача виз кыргызстанцам, из-за чего большая группа студентов, бизнесмены и водители большегрузных машин не смогли вовремя поехать в Китай. После переговоров ситуация была урегулирована, а студенты и водители большегрузных машин смогли получить визы.

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