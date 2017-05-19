Медсестра из Джалал-Абада просит бесплатный гемодиализ

19 мая 2017, 11:15 Комментарии

Сегодня, 19 мая, возле Белого дома проходит митинг семьи инвалида 1-й группы Мукарамхон Токтоназаровой. По словам ее сына, Эдиля Жапашова, его мать получает три раза в неделю гемодиализ, который каждый раз обходится им в 5 тысяч сомов. Однако в связи с тем, что семья малоимущая, они не могут себе позволить оплачивать такую сумму.

"Мы приехали из Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Моя мать инвалид 1-й группы. Из-за сахарного диабета ей ампутировали ногу. Помимо этого у нее проблема с почкой. Ранее она окончила Джалал-Абадское медицинское училище, проработала медсестрой 17 лет. Мы просим президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сделать получение гемодиализа для мамы бесплатным. Мои отец и брат также являются инвалидами. Я ухаживаю за родителями, поэтому не могу работать. Мы писали обращение на имя депутатов парламента и премьер-министра. Однако все наши письма не доходят до них", - сказал Жапашов.