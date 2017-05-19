Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Футзал: молодежка Кыргызстана сыграла вничью второй матч на чемпионате АзииФутзал: молодежка Кыргызстана сыграла вничью второй матч на чемпионате АзииВ 2016 году в Кыргызстан прибыл 171 груз 200, - МИДВ 2016 году в Кыргызстан прибыл 171 груз 200, - МИД

Медсестра из Джалал-Абада просит бесплатный гемодиализ

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360105_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426909-ru.html

Похожие новости

СДПК во второй раз не смогла рассмотреть вопрос о поведении депутата Ж.Мусабековой

Малоимущая семья из Джалал-Абада митингует возле Белого дома

ООН: Бомба в ноутбуке на борту самолета - лишь вопрос времени

Рядовой сбил сослуживца в Джалал-Абадской области — пострадавший скончался

В Джалал-Абадской области солдат насмерть сбил своего сослуживца

19 мая 2017, 11:15       Комментарии

Сегодня, 19 мая, возле Белого дома проходит митинг семьи инвалида 1-й группы Мукарамхон Токтоназаровой. По словам ее сына, Эдиля Жапашова, его мать получает три раза в неделю гемодиализ, который каждый раз обходится им в 5 тысяч сомов. Однако в связи с тем, что семья малоимущая, они не могут себе позволить оплачивать такую сумму.
"Мы приехали из Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Моя мать инвалид 1-й группы. Из-за сахарного диабета ей ампутировали ногу. Помимо этого у нее проблема с почкой. Ранее она окончила Джалал-Абадское медицинское училище, проработала медсестрой 17 лет. Мы просим президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сделать получение гемодиализа для мамы бесплатным. Мои отец и брат также являются инвалидами. Я ухаживаю за родителями, поэтому не могу работать. Мы писали обращение на имя депутатов парламента и премьер-министра. Однако все наши письма не доходят до них", - сказал Жапашов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум