Футзал: молодежка Кыргызстана сыграла вничью второй матч на чемпионате Азии

19 мая 2017, 11:17 Комментарии

Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу сыграла второй матч вничью в рамках чемпионата Азии U-20 (до 20 лет). Турнир проходит в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщает Азиатская конфедерация футбола, свой второй матч молодежка провела со сверстниками из Монголии.

Счет открыли соперники, на 13-й минуте отличился Ганзоринг Цолмонбаатар, однако кыргызстанцы ответили через 5 минут точным ударом Мирлана Джолдубаева - 1:1.

В конце второго тайма игрок Монголии Темуджин Алтасукх вывел свою команду вперед, но победный счет им не удалось сдержать. Кыргызстанцы вырвали ничью на последней минуте матча. Джолдубаев оформил дубль и тем самым спас команду от поражения.

Итоговый счет матча 2:2.

Напомним, свой первый матч молодежка провела со сборной Китая и сыграла вничью со счетом 3:3.

Отметим, в чемпионате Азии среди игроков до 20 лет принимают участие молодежные сборные из 21 страны. Команды поделены на четыре группы, сборная Кыргызстана попала в группу D наряду со сборными Китая, Монголии, ОАЭ и Ирана. Свой третий матч сборная проводит в настоящее время с молодежной сборной ОАЭ.

Чтобы выйти в четвертьфинал чемпионата, кыргызстанцам необходимо занять как минимум 2-е место в группе.