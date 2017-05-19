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Президент ИКАО: "Мы старается помочь кыргызским авиакомпаниям выйти из "черного списка"

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426907-ru.html

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Президент Совета ИКАО: Пока кыргызские авиакомпании в черном списке

19 мая 2017, 11:10       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. "Мы старается помочь кыргызским авиакомпаниям выйти из "черного списка", - заявил накануне президент Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Олумувиа Бенарда Алиу во время встречи с заместителем министра транспорта и дорог КР Гульмирой Абдраливой.
Как сообщает пресс-служба Минтранса КР, встреча состоялась в рамках официального визита президента ИКАО Олумувиа Бенарда Алиу в Кыргызстан.
В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы развития Гражданской авиации в КР, в частности выхода кыргызских авиакомпаний из черного списка. Заместитель министра транспорта и дорог КР Г.Абдралиева, руководители Агентства Гражданской авиации (АГА), ОАО "Международного аэропорта Манас", ГП "Кыргызаэронавигация" и Авиационного колледжа им.Абдраимова в ходе встречи рассказали о предпринимаемых мерах по вопросам эффективной системы управления гражданской авиацией.
Заместитель АГА, Национальный координатор по связям с ИКАО Бакыт Жунушалиев отметил, что в предыдущий визит представителей ИКАО в КР было 128 замечаний, по которым проведена определенная работа. В основном, это были вопросы по увеличению финансирования со стороны Правительства КР, заработной платы АГА, инспекторского состава с целью прохождения ими тренингов не только в Москве, но и в других странах мира, в том числе Европе, так как самолеты, эксплуатируемые в Кыргызстане, производятся в дальнем зарубежье.
Президент Международной организации гражданской авиации на встрече отметил, что ИКАО является не органом для избранных, а он создан для всех стран мира. "Не только одна ваша страна испытывает трудности с запретом осуществления авиарейсов в страны Евросоюза, но и у других развивающиеся стран есть проблемы. А наша организация старается помочь чтобы ваша страна и другие могли бы выйти из "черного списка" ИКАО и могли бы осуществлять полеты в любых направлениях, в том числе в Европу. А для этого Правительству страны, авиационным властям Кыргызстана необходимо решить базовые проблемы, в частности организационного и финансового характера", - отметил он.
Он также предложил Кыргызстану больше строить взлетно-посадочные полосы. "К примеру, если до границы с Китаем у вас более 200 км и вам необходимо строить эту дорогу и вкладывать огромные средства, то вложив небольшие средства в строительство взлетно-посадочной полосы, протяженностью 3-4 км, на самолете вы достигаете любой точки земного шара за непродолжительное время. Это говорит о том, что автодорога ограничена, а авиасообщения не имеют границ", - сказал президент ИКАО.
ИКАО (ICAO — InternationalCivilAviationOrganization) — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации виде "международных стандартов и рекомендуемых практик" и координирующее её развитие с целью повышения безопасности полетов и эффективности управления. Уставной целью ИКАО является обеспечение безопасного, упорядоченного развития международной гражданской авиации во всем мире и другие аспекты организации и координации международного сотрудничества по всем вопросам гражданской авиации, в том числе международных перевозок.

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